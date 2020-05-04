Azerbaycan’da Covid-19’a bağlı ölü sayısı 26’ya yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 51 yaşındaki 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26’ya yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 51 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde korona virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 26’ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 52 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının bin 984’e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde virüsü yenip iyileşenlerin sayısı 39 artarak toplam bin 480’e ulaştı.

Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 157 binden fazla korona virüs testi yapıldı.