Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 9 bin 570’e yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 570’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 196 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 9 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 309 oldu.

Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 375 bin 759 korona virüs testi yapıldı.