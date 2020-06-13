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Aktüel

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 9 bin 570’e yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:37:49 -
Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 9 bin 570’e yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 570’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 196 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 9 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 309 oldu.


Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 375 bin 759 korona virüs testi yapıldı.

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