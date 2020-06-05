  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:53:21 -
Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir günde rekor sayıda vaka kaydedildiği bildirildi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 338 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 134 kişinin iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı. Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 6 bin 860’a yükseldi.


Azerbaycan’da salgının baş göstermesinden bu yana toplam 82 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 871 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.


Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 328 bin 385 test yapıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı