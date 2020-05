Azerbaycan’da bayram namazı kılınmayacak

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle bu yıl bayram namazı kılınmayacak.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bu yıl camilerde bayram namazının kılınmayacağı duyuruldu. KMİ, vatandaşlara ibadetlerini evde yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den bayram mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bayram mesajında, ”Ramazan bayramı vesilesiyle sizi ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm yurttaşlarımızı içtenlikle kutluyorum ve hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum. İlahi bilgeliğin hazinesi olan Kur’an’ın insanlara rehberlik etsin diye gönderildiği Ramazan ayı insanları saflığa, birliğe, şefkat ve merhamete davet ediyor. Bu yılın Ramazan ayını, dünyanın büyük tehlike ile karşı karşıya olduğu karmaşık bir ortamda tamamlıyoruz. Mevcut durum halkımızın sağlığı ve refahı için acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Karşılaştığımız küresel belaya karşı mücadelenin başarısı büyük ölçüde toplumun her ferdini sorumlu ve disiplinli davranışına bağlıdır. Kutsal kitabımız Kur’an, daima birlik ve eşitlik, sosyal yardım ve şefkat göstermeye çağırıyor. Her zaman böylesine asil niteliklerle ayırt edilen, ulusal ve ahlaki değerlerini koruyan halkımızın birliği ve dayanışması sayesinde bu zorluğun üstesinden geleceğimizden eminim. Oruç ve ibadetlerinizin Allah tarafından kabul edileceği ümidiyle her birinize sağlık, mutluluk ve sofralarınıza bereket diliyorum. Ramazan ayınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.