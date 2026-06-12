  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında flaş gelişme: Dosya Ankara’ya gönderildi Yargıda yeni atamalar: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı Dijital Vatan'da FETÖ Avı: 20 bin hesaplık dijital ağı deşifre edildi Ali Mahir makamı ve kırmızı plakayı kaybedince ağlamaya başladı! Trump aylar önce sinyalini vermişti: ABD’den sinsi NATO planı Kıbrıs’ta son sözü Türkiye söyler Çıplak arama’ ve 264 milyonluk ihale Uyuşturucu operasyonunda 23 ünlü gözaltına alınmıştı... 9 tanesi tutuklandı! 15 milyar liralık hacim ifşa oldu! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım
Dünya Azerbaycan'da 5,1 şiddetinde deprem
Dünya

Azerbaycan'da 5,1 şiddetinde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Azerbaycan'da 5,1 şiddetinde deprem

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Gebele ilinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'ın Gebele ilinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Sismolojik Hizmet Merkezinden alınan bilgiye göre, Gebele il sınırları içerisinde yerel saatle 15.13'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

 

Can kaybı olmadı

Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, deprem nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma veya hasar bilgisinin bulunmadığı belirtildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23