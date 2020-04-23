Azerbaycan’da 30 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan’da 30 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 548’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 30 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 41 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 16’sının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 548’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 20 kişi hayatını kaybetti, 948 kişi ise taburcu oldu. Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 108 binden fazla korona virüs testi yapıldı.