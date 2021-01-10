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Dünya Azerbaycan'da 19 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Azerbaycan'da 19 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 19 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:50:00 -
Azerbaycan'da 19 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 19 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada bin 593 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 224 bin 651’e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 909’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 208 bin 681 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 2 milyon 267 bin 923 koronavirüs testi yapıldı.

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