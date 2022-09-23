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Dünya Azerbaycan'a kalleş saldırı
Dünya

Azerbaycan'a kalleş saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 10:24:00 -
Azerbaycan'a kalleş saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.

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