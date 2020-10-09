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Aktüel Azerbaycan'a destek için İDDEF'in medreselerinde dua edildi
Aktüel

Azerbaycan'a destek için İDDEF'in medreselerinde dua edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:14:02 -
Azerbaycan'a destek için İDDEF'in medreselerinde dua edildi

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunca (İDDEF) dünyanın dört bir tarafında bulunan medreselerde, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında verdiği mücadelenin başarılı olabilmesi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar herkesi derinden üzdü.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ve Yukarı Karabağ'daki ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınayan İDDEF tarafından, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında gösterdiği mücadelenin de muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerde Fetih Suresi okundu.

Kenya, Somali, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Pakistan gibi ülkelerde de Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Kağıtlara yazılan "Allah'ım Azerbaycanlı Müslüman kardeşlerimize yardım et ve düşmanlarına karşı muzaffer eyle." ifadeleriyle Azerbaycan'a destek verildi.

Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camisi'nde Azerbaycan'da şehit olan asker ve vatandaşlar için hatim okundu.

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