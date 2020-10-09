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Aktüel Azerbaycan'a destek için Erzincan sokaklarında "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı
Aktüel

Azerbaycan'a destek için Erzincan sokaklarında "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:35:06 -
Azerbaycan'a destek için Erzincan sokaklarında "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da belediye hoparlörlerinden Ermenistan saldırılarına uğrayan Azerbaycan'a destek için "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı çalındı.

Toplu ulaşım araçları ile belediyeye ait hizmet binalarının Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendiği kentte, Azerbaycan'a destek için belediye hoparlörlerinde de vatandaşlara "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı dinletildi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

İki devlet tek millet vurgusu yapan Aksun, "1914 yılında Çırpınırdı Karadeniz’i yazan Azerbaycan'ın büyük şairi Ahmet Cevat Paşa, bizleri o gün çağırdığında, biz de Nuri Paşa’nın torunları olarak bugün aynı sese kulak veriyoruz. Biz her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. O gün Bakü'ye çıkan Türk askeri, bugün yüreği ile yine Bakü'dedir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Aksun, emperyalist güçlere karşı bir ve beraber olduklarını ifade etmek için bugün de Erzincan'dan bütün Türk dünyasına çağrıda bulunduklarını belirterek, "Hep birlikte 350 milyon Türk bir arada olursak eğer bizi hiçbir emperyalist güç yıkamayacaktır. Allah'ın izniyle bu birlik beraberlik korunacaktır. Bu vesileyle Azerbaycan'ın haklı davasının başarıya ulaşmasını, bu mübarek cuma günü yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

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