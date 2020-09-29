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Gündem "Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama
Gündem

"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen "Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:33:00 -
"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

Ermenistan'ın sivillerini vurmasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merak edilen soruya cevap verdi.

"Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?"

AK Parti MYK toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'e "Türkiye Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusu yöneltildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soruya "Biz Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Bugün de ilk defa kendi bayrağımızın yanında Azerbaycan bayrağıyla toplantı yapıyoruz. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Zaten askeri ve diğer alanlarda işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki duruşuna aynı şekilde katılıyoruz." cevabını verdi.

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