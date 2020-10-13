Azerbaycan vuruyor Ermeniler kaçıyor

Azerbaycan ordusunun ise saldırıları önlediği, Ermenistan’a ait 1 T-72 tankın, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin de öldürüldüğü belirtildi.

İşgalci Ermenistan’ın, 9. alayı topçu birliklerinin Hadrut yönünden geri çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi. Aynı şekilde Ermenistan’ın 5. ve 522. alay personelinin de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan ordusunun 1. alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağının imha edildiği belirtildi.



Ermenistan’ın 3 İHA’sı düşürüldü



Öte yandan; Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait 3 İHA’yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA’nın vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan’a ait bir İHA’nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.