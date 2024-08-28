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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek

Yeniakit Publisher
2024-08-28 15:31:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündeminin ilerlemesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ulaşım ve Güney Kafkasya'daki mevcut durum ele alındı. Putin Aliyev'e Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündeminin ilerlemesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım koridorunun açılması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, Putin'in Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretin ardından imzalanan anlaşmaların, Azerbaycan ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğine duydukları güveni dile getirdi.

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