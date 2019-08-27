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Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan “Eternity-2019” ortak tatbikat

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

27 Ağustos 2019 Salı 10:55
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan “Eternity-2019” ortak tatbikat

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi’nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.


Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:55
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