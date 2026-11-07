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Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

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Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT - Hüdavent Hatun ve Gündoğdu türbelerindeki sorunlar yıllardır çözüm beklerken, ecdat yadigârı tarihi eserler sular altında kalmaya devam ediyor.

#1
Foto - Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

Niğde'nin Selçuklu döneminden günümüze ulaşan en önemli tarihî ve kültürel mirasları arasında yer alan Hüdavent Hatun ve Gündoğdu türbeleri, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle zarar görmeye devam ediyor. Tarihî eserlerimize sahip çıkıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, sahadaki gerçekler ne yazık ki bu söylemleri doğrulamıyor. Özellikle Gündoğdu Türbesi, her yağışlı havada Hazım Tepeyran Caddesi'nden gelen yağmur sularının tehdidi altında kalıyor. Cadde üzerinden gelen suların türbenin çevresinde birikmesi, ecdat yadigârı yapının korunması konusunda yıllardır çözüm bekleyen önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor.

#2
Foto - Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

"YAĞMUR SULARI TÜRBENİN ETRAFINI KUŞATIYOR !..." Gündoğdu Türbesi'nin dört bir yanında bulunan, yaklaşık 15-20 santimetre yüksekliğindeki mazgal görünümlü taş bölümlerin içi bitkiler, toprak ve çöplerle dolmuş durumda. Çiçek saksısını andıran bu bölümlerin bakımsız görüntüsü, tarihî yapının çevresindeki ihmalin açık bir göstergesi. Yağışlı havalarda türbenin çevresinde biriken sular, ortaya adeta bir 'Kız Kalesi' görüntüsü çıkarıyor. Ancak burası bir tarihî eser. Ecdadımızdan miras kalan böyle kıymetli bir yapının her yağmurda suyun ortasında kalması kabul edilebilir bir durum değil.

#3
Foto - Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

"TARİHÎ ESERLERE SAHİP ÇIKMAK, SADECE GÖRÜNTÜ VERMEKLE OLMAZ"... Yıllardır gündeme getirdiğimiz bu sorunlar karşısında belediye tarafından yapılması gereken çevre düzenlemesi, yağmur suyu tahliyesi, mazgal ve gider temizliği gibi çalışmaların bugüne kadar kalıcı şekilde çözüme kavuşturulamamış olması düşündürücüdür. Bir tarihî esere sahip çıkmak; yalnızca ziyaret etmek, fotoğraf vermek veya yapılan çalışmaları anlatmak değildir. Asıl sahiplenme, o eserin taşını, toprağını, çevresini ve tarihî dokusunu koruyacak hizmetleri zamanında yerine getirmektir. Hüdavent Hatun ve Gündoğdu türbelerinin çevresinde yaşanan sorunlar yeni değildir. Daha önce de defalarca gündeme getirdiğimiz yağmur sularının verdiği zarar, temizlik ve bakım eksiklikleri hâlâ çözüm beklemektedir.

#4
Foto - Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

"BELEDİYEYE VE İLGİLİ KURUMLARA AÇIK ÇAĞRI"... Buradan Niğde Belediyesi başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili bütün kurumlara çağrımızdır, Gündoğdu Türbesi'nin çevresinde biriken yağmur sularına kalıcı çözüm üretilmeli, Hazım Tepeyran Caddesi'nden gelen suyun türbeye ulaşması engellenmeli, mazgal ve giderlerin içleri temizlenmeli, çevre düzenlemesi tarihî dokuya uygun şekilde yapılmalıdır. Hüdavent Hatun Türbesi'nin de bakım, onarım ve yağmur sularına karşı korunma ihtiyacı göz ardı edilmemelidir. Tarihî eserlerimize sahip çıkmak, onları sahipsiz bırakmamakla mümkündür. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu miras, birkaç kişinin duyarlılığına değil, kurumların sorumluluk bilincine emanet edilmelidir. Niğde'nin tarihine, kültürüne ve Selçuklu mirasına sahip çıkmak istiyorsak, önce gözümüzün önünde zarar gören bu eserleri korumalıyız. Çünkü kaybedilen tarihî mirasın telafisi yoktur.

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