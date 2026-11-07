Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

"BELEDİYEYE VE İLGİLİ KURUMLARA AÇIK ÇAĞRI"... Buradan Niğde Belediyesi başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili bütün kurumlara çağrımızdır, Gündoğdu Türbesi'nin çevresinde biriken yağmur sularına kalıcı çözüm üretilmeli, Hazım Tepeyran Caddesi'nden gelen suyun türbeye ulaşması engellenmeli, mazgal ve giderlerin içleri temizlenmeli, çevre düzenlemesi tarihî dokuya uygun şekilde yapılmalıdır. Hüdavent Hatun Türbesi'nin de bakım, onarım ve yağmur sularına karşı korunma ihtiyacı göz ardı edilmemelidir. Tarihî eserlerimize sahip çıkmak, onları sahipsiz bırakmamakla mümkündür. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu miras, birkaç kişinin duyarlılığına değil, kurumların sorumluluk bilincine emanet edilmelidir. Niğde'nin tarihine, kültürüne ve Selçuklu mirasına sahip çıkmak istiyorsak, önce gözümüzün önünde zarar gören bu eserleri korumalıyız. Çünkü kaybedilen tarihî mirasın telafisi yoktur.