Ecdad yadigarı eserler çöp ve su birikintisi altında: Tarihi türbelerimiz sahipsizliğin gölgesinde!

"TARİHÎ ESERLERE SAHİP ÇIKMAK, SADECE GÖRÜNTÜ VERMEKLE OLMAZ"... Yıllardır gündeme getirdiğimiz bu sorunlar karşısında belediye tarafından yapılması gereken çevre düzenlemesi, yağmur suyu tahliyesi, mazgal ve gider temizliği gibi çalışmaların bugüne kadar kalıcı şekilde çözüme kavuşturulamamış olması düşündürücüdür. Bir tarihî esere sahip çıkmak; yalnızca ziyaret etmek, fotoğraf vermek veya yapılan çalışmaları anlatmak değildir. Asıl sahiplenme, o eserin taşını, toprağını, çevresini ve tarihî dokusunu koruyacak hizmetleri zamanında yerine getirmektir. Hüdavent Hatun ve Gündoğdu türbelerinin çevresinde yaşanan sorunlar yeni değildir. Daha önce de defalarca gündeme getirdiğimiz yağmur sularının verdiği zarar, temizlik ve bakım eksiklikleri hâlâ çözüm beklemektedir.