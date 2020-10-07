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Yerel Azerbaycan şehidinin ismi parka verilecek
Yerel

Azerbaycan şehidinin ismi parka verilecek

Ermenistan saldırısında şehit düşen Azerbaycanlı Tümgeneral Polat Heşimov’un ismi, Osmangazi'de bir parka verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:52:00 -
Azerbaycan şehidinin ismi parka verilecek

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ederek sivil yerleşim bölgelerini hedef almasına tepki amacıyla tüm hizmet binaları ve kültür merkezlerine Azerbaycan ve Türk bayrakları asan Osmangazi Belediyesi, kardeş ülkeye desteğini sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada Azerbaycan’a yapılan saldırıları kınarken, saldırılarda şehit düşen Azerbaycan Türkü General Heşimov’un adının Osmangazi’de inşa edecekleri büyük bir parka verileceğini açıkladı

Heşimov, 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yaptığı saldırıların Azerbaycan ordusu tarafından geri püskürtülmesi esnasında yaşanan çatışmalarda şehit düşmüştü.

Ermenistan saldırıları karşısında Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Dündar, “Bu hâin saldırılar karşısında Azeri kardeşlerimiz ayağa kalktı ve ciddi bir mücadele örneği gösteriyor. İnşallah, 30 yıldır süren Ermeni işgâli sona erecek. Azerî kardeşlerimizin en kısa zamanda işgâlden kurtulmaları için dua ediyoruz. Azerbaycan’a başta Türkiye olmak üzere birçok yerden destek geliyor. Biz de hizmet binalarımıza Azerbaycan bayrakları asarak kardeşlerimize desteğimizi gösteriyoruz. Azerî kardeşlerimizin bu mücadelesine destek olmak maksadıyla Tümgeneral Polat Heşimov’un isminin Osmangazi’de bir parka verilmesi için çalışmalara başladık. Bununla ilgili başvuru yazımızı bakanlığa ilettik” dedi.

Meclis toplantısına katılanlara Azerbaycan ve Türk bayraklı rozetler hediye edildi. Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.

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