Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermenistan'a ait füze sistemine el koydu
Azerbaycan Ordusu açıkladı! Gardaş ülke, Ermenistan ordusunun Karabağ'da terk ettiği mevzilerde karadan havaya füze sistemi, hedefleme istasyonu, fırlatıcılar ve güdümlü füze ele geçirdi.
Azerbaycan’ın eylül ayında Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ’da arama çalışmaları sürüyor.
Azerbaycan, füze sistemini ele geçirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın terk ettiği savaş mevzilerinde füze sistemi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Hocalı ilinde bulunan askeri tesisten, kullanılabilir "2K11 Krug" karadan havaya füze sistemi ile “132” füze hedefleme istasyonuna, “2P24” fırlatıcılara ve “38” güdümlü füzesine Azerbaycan ordusu tarafından el konuldu” ifadeleri yer aldı.
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