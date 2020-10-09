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Aktüel Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor
Aktüel

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor

Ermenistan ordusuna ait 13 T-72 tankı, 2 zırhlı araç, 4 Grad füze sistemi, 2 Akatsiya kundağı motorlu obüs, 3 D-30 obüs, 2 radar sistemi nokta atışıyla imha edildi, 6 T-72 tankı tam çalışır durumda ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:30:12 -
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait önemli istikametlerdeki hedeflere ateş ederek hareketini tamamen kısıtladığı belirtilen açıklamada, alınan tedbirler sonucu Ermenistan güçleri arasındaki kontrol ve etkileşimin kaybedildiği, birimler arasında kargaşa yaşandığı ve askerlerin topluca firar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, dünkü operasyonlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 5. Muhrip Alayı'nın karargahının vurulduğu, saldırıda 10. Muhrip Tümeni'nin kurmay başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı, alayın topçu birlikleri komutanı Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin öldüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Hankendi kentindeki Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri vurması sonucu buradaki askeri birliklerin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, kışlalardan birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünden bu sabaha kadar Ermenistan ordusunun 13 T-72 tankının, 2 zırhlı aracının, 4 Grad füze sisteminin, 2 Akatsiya kundağı motorlu obüsünün, 3 D-30 obüsünün, 2 radar sisteminin ve çok sayıda personel taşıyıcı aracının nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan ordusunun 49. tank tugayına ait 6 T-72 tankının tam çalışır durumda ele geçirildiğinin altı çizildi .

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