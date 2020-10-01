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Dünya Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:36:00 -

Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik başlattığı saldırıların ardından büyük pişmanlık yaşıyor.

İşgal ettiği birçok kritik noktayı kaybeden Ermenistan Ordusunda büyük kayıplar var.

3 binin üzerinde askerini kaybeden Ermeniler, teçhizat anlamında da büyük zayiat verdi.

Bölgeden bugün aktarılan görüntüler ise dünyada büyük ses getirdi.

Azerbaycan’a ait insansız hava aracının bir tank mevzisini yok ettiği görüntülerde kadraJa giren bir detay olay oldu.

Dünya çapında konuşulan kayıtta Ermenistan'a ait bir top mevzisinin Azerbaycan'a ait bir drone ile yok edildiği görülüyor.

Ancak asıl ayrıntı, vurulan mevziden yükselen dumanların arasından bir başka silahlı insansız hava aracının çıkması oldu.

Görüntüye giren drone'un İsrail yapımı Orbiter 1K olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Ağar dikkat çekti

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabıdnan yaptığı paylaşımda, ‘Dikkatli bakın lütfen. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın dün paylaştığı imha görüntülerine İsrail yapımı bir Orbiter-1K sızmış. Sanırım İsrail yapımı bu Orbiter-1K “King Fisher” modeli. Yani bir intihar/kamikaze drone'u.Orbiter-1K King Fisher’ler GPS’e ve diğer sinyal karıştırıcı araçlara karşı dayanıklı, istihbarat, keşif, gözetleme ve taarruz özelliklerine sahip’ dedi.

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