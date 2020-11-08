Azerbaycan ordusu geliyor! Ermeniler Hankendi'den kaçıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kuşatma altına aldıkları "Karabağ'ın kalbi" Şuşa'yı ele geçirdiklerini duyurdu. Ordu, sözde başkent Hankendi'ye doğru ilerlerken, bölgeden gelen görüntülerde Ermeni sivillerin Hankendi'yi terk ettiği ve araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta kritik bir nokta olan Şuşa'yı ele geçirdi. Etkili bir askeri stratejiyle öncelikle Şuşa'nın Laçin koridoru ile bağlantısını kesen Azeri ordusu, ardından kuzey ve güney eksenlerinden Şuşa kentinin içine girerek ele geçirdi.

Kuyruk oluşturdular

Gelişmeler üzerine Ermeniler Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti olan Hankendi'yi tahliye etmeye başladı. Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görüldü. Azerbaycan ordusunun bölgede büyük ilerleme kaydettiği tahmin ediliyor.

Müjdeyi, Aliyev duyurdu

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi müjdeyi "Şuşa, 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Artık orada ezan sesi duyulacak" dedi. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.