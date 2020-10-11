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Aktüel Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:54:55 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.

Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

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