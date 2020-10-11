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Aktüel Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun gece düzenlediği saldırıları önledi
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun gece düzenlediği saldırıları önledi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:48:48 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun gece düzenlediği saldırıları önledi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için dün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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