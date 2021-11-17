Azerbaycan ordusu, Ermeni askerleri iti kovar gibi kovdu

Azerbaycan - Ermenistan sınırında dün çıkan çatışmanın ardından sosyal medyaya dikkat çeken videolar düştü. O videolardan birinde, Azerbaycan zırhlısını gören onlarca Ermeni askerinin kaçtığı görülüyor.

Bilindiği gibi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, karşı karşıya gelmek istemedikleri Azerbaycan askerlerini hain pusularla hedef alan Ermeni askerlerinin panik içinde yerlerini terk ettiğini duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin korku ve panik içinde mevzilerinden ayrıldığı ve askerlerin kendi içinde çatışma yaşadığı ifade edilmişti.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a "Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. İti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk. Ne oldu Paşinyan" diye seslenmiş, söz konusu video büyük ilgi görmüştü.