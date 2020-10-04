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Dünya Azerbaycan ordusu duyurdu! 10 kritik bölge kurtarıldı
Dünya

Azerbaycan ordusu duyurdu! 10 kritik bölge kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada 10 kritik bölgenin işgalden kurtarıldığını, Ermeni ordusunun ise çok büyük kayıplar verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:14:00 -
Azerbaycan ordusu duyurdu! 10 kritik bölge kurtarıldı

Ermeni ordusundan Azerbaycan’ın tarihi şehri Gence’ye küstah girişim geldi. Saldırı başlatan Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Ermeni ordusundan saldırı saat 09.44’te meydana geldi.

Saat 10.06 sıralarında açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bazı yerleşim bölgelerin işgalden kurtarıldığını aktararak, çok sert karşılık verildiğini kaydetti.

Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köyleri işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek, Ermenilere büyük kayıp verdirdi.

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Ermenistan’dan alçak girişim! Tarihi şehre saldırdılar

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Yorumlar

Hasan Markosyan

TC silah veriyor, yoksa Azerilerin bir b.. yapacagi yok. Yakinda duyarsiniz ambargo ve yaptirimlar nasil geliyor !
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Ali

yola devam insallah. bizde onlarin tapraklarindan bir bolge alalim. 30 sene elimizde kalsin.
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