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Dünya Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi
Dünya

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:03:00 -
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmanın imzalanmasıyla sona eren savaşta can kaybını açıkladı.

Açıklamada, savaş sırasında 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit edildiği, 1245 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 103 şehit askerin DNA analizi ile tespit edildiği belirtilirken, 100'den fazla askerin kayıp olduğu ve tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şehitlerin isim ve rütbelerinin kamuoyuna daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 şehir merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılmasının ardından Ermenistan yenilgiyi kabul ederek işgal ettiği Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini boşaltma sözü veren bir anlaşma imzaladı.

Ermeni ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçin'den çekildi.

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