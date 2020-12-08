Azerbaycan Ordusu 80 Ermeni tankını ele geçirdi

5 Aralık 2020 tarihinde CaucasusWarReport isimli Twitter hesabı tarafından yapılan bir paylaşımda, Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan birliklerinin yer aldığı bir video yayımlandı. Söz konusu videoda Karabağ bölgesindeki Azerbaycan güçleri tarafından ele geçirilen, Ermenistan’a ait T-72AV tankının yer aldığı görüldü.

Görüntünün mevcut ateşkes bölgesindeyken çekildiği ifade edilirken, videoda, Azerbaycan güçlerinin yakındaki bir tepede bulunan Ermenistan askerleri tarafından izlendiğinden bahsediliyor.

Ayrıca Oryx isimli Twitter hesabının bildirdiğine göre söz konusu tankın, Azerbaycan tarafından, tahribe uğramadan ele geçirilen 80’inci tank olduğu ifade ediliyor. Sağlam olarak ele geçirilen tanklarla birlikte Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ savaşını başladığından daha fazla tankla bitirdiğinin söylenebileceği belirtiliyor.

Ermenistan’dan ele geçirilen askeri teçhizatın, 10 Aralık 2020’de düzenlenecek olan askeri geçit töreni için Bakü’ye doğru hareket ettiği belirtiliyor. Söz konusu teçhizat arasında Ermenistan’a ait hava savunma sistemleri olan 9K33 OSA, BUK-M1-2, KUB-M3 ve ZSU-23-3 bulunuyor. Ayrıca, MT-LB zırhlı personel taşıyıcı, BMP-1 zırhlı muharebe aracının yanı sıra topçu silahları ve T-72 tankları gibi birçok platform da Bakü’ye gidenler arasında yer alıyor.

Azerbaycan Ordusu, daha önce Ermenistan güçlerinden ele geçirdiği 9K33 OSA Hava Savunma Sistemini, Bakü’ye bağlı Şamaxinka’da sergilemişti.

Kutlu zafer öncesi, Temmuz 2020’de Tovuz bölgesindeki çatışmaların durmasının ardından Ermenistan’a gelen kargo uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İlham Aliyev, Ermenistan’a başka ülkelerin maddi olarak destek çıktığını savunmuştu. Aliyev, o tarihe kadar Ermenistan’a ait 200 adet tank ile birlikte 2 adet S-300 füze sistemi imha edildiğini ve 33 tankın ele geçirildiğini aktarmıştı. Bahse konu açıklamada Aliyev, tahrip edilen askeri silah sistemlerin ve platformların toplam maliyetinin, Ermenistan’ın karşılayabileceğinden fazla olduğunu söylemişti.