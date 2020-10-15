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Aktüel Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:49:55 -
Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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