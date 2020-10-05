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Dünya Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateşkes teklifi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:11:00 - 2020-10-05 09:13:34
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor. Dün Ermenistan, Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine küstahça saldırı düzenledi.

Sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırı sonrası vatandaşlar şehirde tahrip olmuş bölgelere yardıma koştu.

Kayıplar daha fazla

Dağlık Karabağ'da çatışmalarda bir hafta geride kalırken, Dağlık Karabağ'ın sözde hükümeti, 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198 olduğunu öne sürüyor.

Azerbaycan tarafından yayınlanan ve sadece SİHA görüntüleri incelendiğinde bile Ermenistan’ın kaybının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Korkak Ermenistan kendi topraklarından, sivil yerleşim alanlarını füzeyle hedef alıyor. Azerbaycan, 19 sivilin şehit edildiğini açıkladı.

Rusya’dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar için ateşkes çağrısı yaptı. Rusya her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. Ermeni meslektaşı ile görüşme yapan Lavrov, çatışmalardan dolayı endişe duyduklarını açıkladı.

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