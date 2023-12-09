Azerbaycan Millî İlimler Akademisi ile TÜBİTAK arasında yeni mutabakat zaptı
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) ile TÜBİTAK arasında yeni bir mutabakat zaptı imzalanması kararlaştırıldı.
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı akademisyen İsa Habibbeyli, Türkiye ziyareti sırasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK) Başkanı Profesör-Doktor Hasan Mandal ile görüştü. TÜBİTAK Ankara Merkez Ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi ile TÜBİTAK arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme beklentileri ele alındı.
2024 yılında kritik 5 alanda işbirliği çalışmaları başlıyor
Toplantıda ANAS Başkanı Akademisyen Prof. Doktor İsa Habibbeyli, TÜBİTAK'ın ULAKBİM-Dargi Park Enstitüsü ile başkanlığını yaptığı bilim kurumu arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, alınan kararların şükranla karşılandığını kaydetti. Taraflar 2024 yılında, ULAKBİM projesi dışında 5 farklı alanda (yapay zeka, ortak bilimsel projelerin karşılıklı desteklenmesi, sismoloji, arkeoloji, karbon-14 analizi) işbirliği ilişkilerinin kurulmasına ilişkin konuları ele aldı. Genişleyen ilişkilerin daha verimli kurulabilmesi için TÜBİTAK'ın ANAS ofisinin Azerbaycan Millî İlimler Akademisi'nde kurulmasının uygunluğu gündeme getirildi.
Mandal: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bilimin rolü daha da artacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi ile gelişen ilişkilerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bilimin rolünü daha da artıracağını kaydederek ortak projelerin destekleneceğine dikkat çekti.
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi ile TÜBİTAK arasında yeni bir mutabakat zaptı imzalanması kararlaştırıldı.
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