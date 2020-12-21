Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Muhammet Kutlu Ankara

Kardeş Azerbaycan, 44 günlük destansı bir savaşla tarihi toprakları Karabağ’ı 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtararak dünyaya parmak ısırtmıştı. Ancak Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki tek bölgesi Karabağ değil. Azerbaycan’da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili, Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı Dr. Aziz Alekberli, Akit’e yaptığı açıklamada, kadim Azerbaycan toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bir hançer görüntüsü veren Ermenistan işgali altındaki Zengezur bölgesine dikkat çekerek, “Zengezur bölgesinin tarihi sahibi Azerbaycan’a dönmesi ile Türk dünyası yeniden birleşecektir. Bu topraklar 70 yıllık Sovyet döneminde Ermenileştirildi. 1988-1991’de Azerbaycanlılar bölgedeki 61 köyden vahşice sürüldü. Ermeniler bunu şimdi kabul etmek istemiyorlar, ancak Azerbaycanlıların köylerine dönmeleri ve kendi evlerinde yaşamaları için ilk aşamada şartlar oluşturulmalı. Aksi takdirde, o topraklara dönüş yolunu zaten biliyoruz” dedi.

Türk’ün olduğu yerde barış vardır, adalet vardır

“Zengezur Azerbaycan’ın en eski topraklarından birisidir, eski tarihimiz o topraklarda yatmaktadır. Ermenilerin bu topraklara yeniden yerleştirilmesinin yüz yıllık bir geçmişi vardır” diyen Alekberli, şöyle devam etti: “Sovyet devletinin ilk yıllarında bu topraklar Azerbaycan’dan zorla alınarak Ermenilere verildi. Daha sonra 70 yıllık Sovyet döneminde bu topraklar Ermenileştirildi. 1988-1991’de Azerbaycanlılar bölgedeki 61 köyden vahşice sürüldü. Ermeniler bunu şimdi kabul etmek istemiyorlar, ancak Azerbaycanlıların köylerine dönmeleri ve kendi evlerinde yaşamaları için ilk aşamada şartlar oluşturulmalı. Aksi takdirde, o topraklara dönüş yolunu zaten biliyoruz. Zengezur’un Azerbaycan’a geri dönüşü Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır, Türkler büyük Avrasya kıtasının tarihi sakinleridir ve bu bölgedeki halkların büyük çoğunluğu Türklerden ayrılmış veya doğmuştur. Avrupa’nın çoğu, barbar Cermen halkları ve Hun Türklerinin bir karışımıdır. Zengezur bölgesinin tarihi sahibi Azerbaycan’a geri dönmesi ile Türk dünyası yeniden birleşecek. Bu sadece Türk halkları için değil, sadece bu bölgede yaşayan halklar için değil, tüm dünya için, dünya barışı için önemlidir. Çünkü Türkün olduğu yerde barış vardır, adalet vardır”

“Tarihi yalanlarla zombi olmuş bir topluluk”

28 yaşıma kadar Ermeniler arasında yaşadığını belirterek, tarihlerini, karakterlerini ve psikolojilerini iyi bildiğini vurgulayan Dr. Aziz Alekberli şunları söyledi: “Ermeniler, herhangi bir gerçeği anlama ve kabul etme yeteneğinden yoksun, mutsuz bir toplumdur. Kendimizi kandırmayalım, Ermeniler hiçbir şey anlamadılar, anlamıyorlar, asla anlayamayacaklar, çünkü anlamak istemiyorlar, anlama kabiliyetleri yok, tarihi yalanlarla zombi olmuş bir etnik topluluk. Bunu binlerce tarihi gerçekle kanıtlayabilirim. Bugün Ermenilerle yan yana yaşamaya hazırız diyoruz, millet olarak gerçekten hazırız. Ancak Ermeniler bunu yapamazlar, yapmazlar ve yapmaları imkansızdır. Sonuç nedir? Sonuç, ya “kötü komşular” olarak kalacaklar ya da daha önce olduğu gibi, iyi vakit geçirdikleri ülkelere geri gidecekler”