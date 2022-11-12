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Dünya Azerbaycan kanalında İran'ı çıldırtacak sözler
Dünya

Azerbaycan kanalında İran'ı çıldırtacak sözler

İran'ın son günlerde Türklerin yaşadığı bölgelere baskıyı artırması ve Azerbaycan aleyhine faaliyetler yürütmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün sert tepki göstermesi sonrası Bakü TV'de Tahran yönetimini kızdıracak ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 20:04:00 - 2022-11-12 20:04:26

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Bakü TV'de haber spikeri Tebriz şiirini okuyarak "Geri dönmez daha ok. çıkmışsa yayından. Bu taraf birleşmek ister, Araz'ın o tayı ile. Ruhuna sarıl Tebriz balası, can verdiğin o toprak bir gün Türk'ün olası, andımız vatandı, yurdumuz Turan olsun" ifadelerini kullandı.

Aliyev İran'a 40 milyon Azerbaycanlı uyarısı yapmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin dışında yaşayan Türk soyluların hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konulara artık teşkilat bünyesinde önem verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerinin, güvenliklerinin sağlanmasına özel önem vermektedir." diyerek İran'a açık mesaj verdi.​

Aliyev, "Biz, kaderin hükmüyle Azerbaycan'dan ayrı düşen soydaşlarımızın dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi korumaları, tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Türk dünyasının 200 milyondan fazla insanın yaşadığı geniş coğrafyayı kapsadığını, büyük ekonomik potansiyele, enerji kaynaklarına, ulaşım hatlarına ve çağdaş askeri olanaklara sahip olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının büyük bir aile olduğuna işaret eden Aliyev, "Birbirimizin ulusal çıkarları göz önünde bulundurularak bundan sonra da karşılıklı destek ve dayanışma sergilemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, ulaştırma, enerji, dijital transformasyon, tarım ve turizm alanlarının yanı sıra güvenlik, savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da iş birliğimizi etkinleştirmeliyiz" diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının sadece bağımsız Türk devletlerinden oluşmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının coğrafi sınırları daha geniştir. TDT üyesi ülkelerin dışında yaşayan soydaşlarımızın hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konularına artık teşkilatımız bünyesinde her zaman önem verilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum."

Aliyev, "Genç neslin yaşadıkları ülkelerde kendi ana dillerinde eğitim alma olanakları olmalıdır. Maalesef Azerbaycan sınırları dışında yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının büyük çoğunluğu bu olanaklardan yoksundur." dedi.

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