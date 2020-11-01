Azerbaycan, İran sınırına karakollar kurdu

Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı. Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim’de tamamen kontrol altına almıştı.



Azerilerin ilerleyişi sürüyor



Bu arada; Azerbaycan ordusu dün de cephe hattında Ermenistan’a ağır zayiat verdirdi. Azeri Savunma Bakanlığı, Ermenilere ait 3 tank, 1 “Grad” füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiğini bunu yanı sıra çok sayıda askerin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.