Azerbaycan'ı 'savaşla' tehdit eden İran'dan 'hipersonik füze' iddiası!

İnsansız hava araçlarını Amerikan ürünleriyle imâl ettiği ortaya çıkan İran, silahlar konusunda yeni bir iddia ile gündemde. İran Hava Kuvvetleri'nden general Emirali Hacızade, ülkesinin hipersonik füze geliştirdiğini ve bu füzenin hiçbir hava savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını ileri sürdü.

Ses hızının 5 katı kadar süratle hareket ettiği söylenen füze hakkındaki açıklamasında Hacızade şu ifadeleri kullandı:

"Bu hipersonik balistik füze, hava savunma sistemlerini atlatmak için geliştirildi. Tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek. Bunu durdurabilecek bir sistemi geliştirmek bile onlarca yıl alabilir."

Savunma analistleri, Ukrayna savaşı esnasında son dönemde Moskova ile yakın işbirliğine giren Tahran'ın, hipersonik teknolojiyi Rusya'dan almış olabileceğine işaret ediyor.

Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında da kullandığı Kinzal adlı hipersonik silaha sahip olduğu biliniyor. Moskova ayrıca Sarmat adlı nükleer bombalara monte edilebilen Avangard isimli HGV'lere de (Hypersonic Glide Vehicle) sahip.

Rejim beka kaygısına girince...

Sokakları yaklaşık iki aydır protesto gösterileriyle sarsılan İran'da rejim beka endişesi yaşamaya başladığı için sık sık komşularına yönelik tehditleriyle gündeme geliyor.

Azerbaycan'ın karşısında Ermenistan'la ittifak kuran Tahran yönetimi, Irak ve Suudi Arabistan'a da saldırı tehdidinde bulundu.

Ülkenin her yanına yayılmış gösterileri bastırmakta güçlük çeken rejim şimdiye dek 250'den fazla insanın ölümüne yol açtı. 40 kadar polisin de olaylar sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor. 130'dan fazla şehir ve yerleşim birimine yayıldığı belirtilen gösteriler esnasında 14 bini aşkın kişi de gözaltına alındı.

Bu istikrarsızlık ve şiddet ortamında İran'ın şimdide 'hipersonik füze' iddiasıyla boy göstermesi dikkat çekiyor.