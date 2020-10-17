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Aktüel Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi
Aktüel

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:18:11 -
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeleri ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirilen geçici ateşkes kararı, yerel saatle 00.00'dan itibaren uygulamaya girdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de konu gündeme gelmiş, Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de talimatıyla Çavuşoğlu'na bölgede insani ateşkes yapılacağı konusunda ateşkes başlamadan önce bilgi vermişti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralı kurtulmuştu.

Ermenistan, bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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