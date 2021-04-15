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Dünya Azerbaycan hepsini Karabağ’da ele geçirdi! Ermenistan’ı yıkan gelişme
Dünya

Azerbaycan hepsini Karabağ’da ele geçirdi! Ermenistan’ı yıkan gelişme

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı’nda ele geçirdiği Ermenistan silahlarını ‘Ganimetler Müzesi’nde sergiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:57:00 -
Azerbaycan hepsini Karabağ’da ele geçirdi! Ermenistan’ı yıkan gelişme

Azerbaycan ordusunun, Karabağ Savaşı’nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların bir kısmı, Bakü’de yeni yapılan açık hava müzesinde sergilenmeye başladı.

Açılışı dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen “Savaş Ganimetleri Müzesi”nde savaşta imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.

Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu park, gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Müzenin hemen girişinde Ermenistan’ın savaş döneminde Azerbaycan’a karşı kullandığı “İskender-M” füzesinin kalıntıları yer alıyor. Alanda, T-72 tanklarından BMP Zırhlı araçlarına, Zastava M-55 uçaksavarlarından Gvozdika kundağı motorlu toplarına, Toçka-U ve Smerç füzelerine kadar Ermenistan ordusunun kullandığı her türlü araç ve silahı görmek mümkün.

Müzede, Ermenistan’ın kurduğu 10 aşamalı savunma hatları ile mevzilerinin birebir aynısı yapıldı. Önüne mayınların döşendiği mevzilerde, Ermenistan askerlerinin maketleri de yer alıyor.

Bazı asker maketlerinin kafaları gökyüzüne doğru bakıyor. Bununla, Azerbaycan ordusunun savaşta kullandığı insansız hava araçlarının Ermenistan askerleri üzerinde bıraktığı korkuya atıfta bulunuyor.

Müzede, 2 binden fazla Ermenistan araç plakasının yan yana dizildiği levhada, “Karabağ Azerbaycan’dır” sözleri yazıyor.

Müzedeki bankların yapımında Ermenistan ordusunun ahşap mermi kutuları kullanıldı. Yürüme parkurlarının kenarlarındaki ışıklandırmalar da tank mermilerinden yapıldı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferi tüm ihtişamıyla yansıtan müzenin ülkenin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olacağı belirtiliyor.

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