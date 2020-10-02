Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
Ermenistan’ın 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a saldırması ile başlayan çatışmalarda altıncı gün yaşanıyor.
Ermenistan’ı ateşkesi bozduğuna pişman eden Azerbaycan Ordusu, düşman güçlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor.
Son olarak cephe hattından gelen yeni görüntülerde, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ermeni güçlerini yerle bir ettiği o anlar paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde Ermenistan güçlerine bağlı piyade unsurlarının yok olduğu görülüyor.
Bölgede çatışmalar sürerken Ermenistan cephesi dezenformasyon ve algı yapmaya devam ediyor. Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan cephesi uluslararası arenadan yardım bekliyor.