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Dünya Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:27:00 -

Ermenistan’ın 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a saldırması ile başlayan çatışmalarda altıncı gün yaşanıyor.

Ermenistan’ı ateşkesi bozduğuna pişman eden Azerbaycan Ordusu, düşman güçlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak cephe hattından gelen yeni görüntülerde, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ermeni güçlerini yerle bir ettiği o anlar paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde Ermenistan güçlerine bağlı piyade unsurlarının yok olduğu görülüyor.

Bölgede çatışmalar sürerken Ermenistan cephesi dezenformasyon ve algı yapmaya devam ediyor. Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan cephesi uluslararası arenadan yardım bekliyor.

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Yorumlar

Mücahit ÇAMLICALI

Elinize sağlık
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Abdrhman

Güzel temizlik oluyor. Nerede pkk ...çleri çıksınlar ortaya sıkıyorsa. Ama en başta onlar kaçarlar
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