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Dünya Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi
Dünya

Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi

Fransa Ulusal Meclisi tarafından Azerbaycan aleyhine kabul edilen tasarı sonrası Azerbaycan Fransa'ya sert tepki gösterdi. Azerbaycan, Fransa'ya nota vererek durumu kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 23:25:00 -
Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği karar nedeniyle bu ülkenin Bakü'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julien Le Lan'a, Fransa Ulusal Meclisi tarafından Azerbaycan aleyhine kabul edilen yanlış ve iftira niteliğindeki kararla ilgili itiraz edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa Ulusal Meclisinin kararının, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarına yönelik bir saldırı girişimi olarak görüldüğünün, Maslahatgüzar Le Lan'a iletildiği belirtildi.

Maslahatgüzar Le Lan da Fransa Ulusal Meclisinin kararının, hükümetin resmi tutumunu yansıtmadığını vurgulayarak, Azerbaycan'ın tutumunu ilgili makamlara ileteceğini ifade etti.

Fransa'da, Ulusal Meclis'te dün "Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı saldırısını sonlandırmasını ve Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesini" öngören karar tasarısı görüşülmüştü.

Meclis oturumuna katılan 256 milletvekilinin tamamı, tasarıya "evet" oyu vermişti.

Bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısında, "Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri" talep ediliyordu.

Tasarıda ayrıca Fransız hükümetine, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklarda "işgalin ve saldırıların" devam etmesi halinde bireysel ekonomik yaptırımlar uygulamayı göz önünde bulundurma çağrısı yapılmış; Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin artırılması talep edilmişti.

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