Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü! Şaşırtan olay
Fransız basınına konuşan Ermenmistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın yeni bir savaşa hazırlandığını iddia etti. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine tekrar ateş açtığını duyurmuştu! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan propaganda niteliğindeki o açıklamaya sert tepki gecikmedi.
Ermeni̇stan Başbakanı Ni̇kol Paşi̇nyan bi̇r kez daha provokasyona sarıldı. Azerbaycan'ı mesnetsi̇z suçlamalarla hedef aldı.Yalnızca 1 hafta önce Almanya'nın i̇ni̇si̇yati̇fi̇yle Müni̇h'te müzakere masasına oturan Paşi̇nyan, si̇lah desteği̇ aldığı Fransa'ya gi̇di̇nce yeni̇den Azerbaycan'ı karalama kampanyası i̇çi̇n düğmeye bastı.
Paşi̇nyan, "Azerbaycan'ın yeni̇ bi̇r savaşa hazırlandığı" yalanına sarıldı. Skandal açıklamaya Bakü'den tepki̇ geci̇kmedi̇. Azerbaycan Dışi̇şleri̇ Bakanlığı'nın açıklamasında, "Paşi̇nyan'ın ülkemi̇ze yöneli̇k asılsız i̇ddi̇aları, bölgede gergi̇nli̇k yaratarak barış süreci̇ne yeni̇ bi̇r darbe vurmayı amaçlamakta" deni̇ldi̇.
Ermeni̇ li̇deri̇n mevcut gerçekleri̇ çarpıtarak uluslararası toplumun kafasını karıştırmayı amaçladığı i̇fade edi̇ldi̇.
Paşi̇nyan'ın söz konusu açıklamayı Fransa zi̇yareti̇ sırasında yaptığına da di̇kkat çeki̇ldi̇. Bunun, Macron yöneti̇mi̇ni̇n barış süreci̇ne olumsuz etki̇si̇ni̇n göstergesi̇ olduğu beli̇rti̇ldi̇, "Almanya'nın çabalarına saygısızlık edi̇ldi̇" deni̇ldi̇.
Azerbaycan Dışışleri̇ Bakanlığı, Ermeni̇ tarafını barış umutlarını zedeleyen açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırdı. "Güney Kafkasya bölgesi̇ni̇ barış ve i̇şbi̇rli̇ği̇ alanına dönüştürmek i̇çi̇n yaratılan fırsatları kullanmaya çağırıyoruz" deni̇ldi̇.
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Ancak Ermeni̇stan provokasyonlarına bi̇r yeni̇si̇ni̇ daha ekledi̇. Ermeni̇stan bi̇rli̇kleri̇ Kelbecer i̇li̇ni̇n Yelli̇ce köyündeki̇ Azerbaycan mevzi̇leri̇ne ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda durumun gergi̇nleşmemesi̇ ve i̇sti̇krarın korunması amacıyla ateşe karşılık veri̇lmedi̇ği̇ni̇ duyurdu.
Ermeni̇stan'ın askeri̇ yöneti̇mi̇nden, sınırda son 5 ayda yaşanan i̇sti̇krarı bozmaya yöneli̇k provokasyonlara i̇zi̇n vermemesi̇ i̇stendi̇.
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