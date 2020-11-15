Azerbaycan, Ermenistan'a süre verdi!
Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün süre verdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttulan Kelbecer, Ermenistan ordusundan arındırılacak.
10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'a, yani bugüne kadar Kelbecer'i terk etmesi gerekiyordu.
Ek süre verildi
Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.
Kelbecer'deki evleri yakıyorlar
Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamış ve özellikle evleri yakarak kullanılamaz hale getirmişti.