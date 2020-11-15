  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan, Ermenistan'a süre verdi!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'a süre verdi!

Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün süre verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:09:00 - 2020-11-15 14:38:56
Azerbaycan, Ermenistan'a süre verdi!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttulan Kelbecer, Ermenistan ordusundan arındırılacak.

10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'a, yani bugüne kadar Kelbecer'i terk etmesi gerekiyordu.

Ek süre verildi

Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.

Kelbecer'deki evleri yakıyorlar

Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamış ve özellikle evleri yakarak kullanılamaz hale getirmişti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

1 GÜN YETER HATTA 1 GÜN BİLE FAZLA BUNLARA  
  • Yanıtla
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Tü..
Araba çarpan inek
Yerel

Araba çarpan inek "Hemen keselim" sözünü duyar duymaz ayağa kalktı

Karabük'te seyir halindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı inek bir süre yerden kalkmadı. Telef olduğu sanıl..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay