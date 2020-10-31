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Gündem Azerbaycan Ermenistan'a kayıp verdirmeye devam ediyor
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'a kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:10:00 -
Azerbaycan Ermenistan'a kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 1 "Grad" füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Ermenistan ordusuna ait araç ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğu görülüyor.

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