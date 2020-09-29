Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişmeler
Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in Azerbaycan - Ermenistan savaşına ilişkin sorularını yanıtladı.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Gelen son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, ‘Ülke Gündemi’ programında son gelişmeleri aktardı.
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