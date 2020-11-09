Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 15 kilometreye düştü

Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya 28 yıl sonra Azerbaycan birliklerinin girmesiyle Ermenistan'da adeta sekiz büyüklüğünde bir deprem oldu.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye kuş uçuşu dört, karadan ise 15 kilometre kaldı.

Şuşa, 1752’de Karabağ Hanı Penahali Han tarafından kuruldu. Şuşa, çok sayıda tarihi anıta ve bir çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla Azerbaycanlılar için önemli bir kent. Ayrıca bölgeye hakim coğrafi konumu ve Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunduğu için de stratejik nitelikte.

Uluslararası uzmanlar yenilginin siyasi sonuçları olacağını, müzakere masasında da pozisyonların yeniden belirleneceğini söylüyor.

Ermeniler çılgına döndü

Dağlık Karabağ savaşının kırk ikinci gününde işgal altındaki bölgenin kalbi Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması Ermenistan'da kıyameti kopardı. Ermenistan basını, Paşinyan yönetimine ateş püskürdü.

Tampon bölge

Kafkasya Enstitüsü başkanı siyaset bilimci Aleksandr İskandaryan ise, BBC'ye Rusça'da Şuşa'nın Hankendi üzerinde kontrolü sağlama noktasında yardımcı olacağını söyledi.

Siyasi analist Fuad Şahbazov da, Şuşa'nın ele geçirilmesinin güney cephesinden işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'yi de tehdit edeceğini vurguluyor:

"Şuşa, Hankendi yolunda bir tür tampon bölge. Tampon bölgenin kaybı, Hankendi'nin Ermenilerin elinde kalıp kalmayacağını ciddi şekilde sorgulayacaktır."