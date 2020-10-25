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Dünya 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması! Devlet televizyonundan duyurdular: Asker konuşlandırdık
Dünya

'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması! Devlet televizyonundan duyurdular: Asker konuşlandırdık

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:48:00 -
'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması! Devlet televizyonundan duyurdular: Asker konuşlandırdık

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Doğu Azerbaycan eyaletine yaptığı ziyaretin ardından İran devlet televizyonuna açıklamada bulundu.

Pakpur, Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını bildirdi.

Komutan Pakpur, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine değinen Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” dedi.

Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini bildirerek sınır güvenliklerini koruyacaklarını ifade etti.

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