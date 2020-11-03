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Dünya Azerbaycan, Ermeni ordusunu darmaduman etmeye devam ediyor
Dünya

Azerbaycan, Ermeni ordusunu darmaduman etmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:40:00 -
Azerbaycan, Ermeni ordusunu darmaduman etmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 “Grad” füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

8 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan’ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı’nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.

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