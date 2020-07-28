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Dünya

Azerbaycan duyurdu: Türk askerleri Nahçıvan’a ulaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türk askerleri ve askeri teçhizatı taşıyan nakliye uçağı Nahçıvan havaalanına indi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:03:00 -
Azerbaycan duyurdu: Türk askerleri Nahçıvan’a ulaştı

Türkiye-Azerbaycan geniş kapsamlı ortak tatbikata katılan Türk askerleri ve askeri teçhizatı taşıyan nakliye uçağı Nahçıvan havaalanına indi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Türk askeri nakliye uçağının indiği havaalanında Türk askerlerini karşılama töreni düzenlendi.

Tören sırasında Türkiye ve Azerbaycan marşları çalındı.

Törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye ve savaş uçakları tatbikata hazır duruma getirildi.

Azerbaycan’da 29 Temmuz – 10 Ağustos döneminde Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin geniş kapsamlı ortak tatbikatı gerçekleşecek.

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