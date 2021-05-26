Azerbaycan duyurdu: Saldırılar gerçekleşiyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki bazı bölgelere saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.