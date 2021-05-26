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Dünya

Azerbaycan duyurdu: Saldırılar gerçekleşiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki bazı bölgelere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:27:00 -
Azerbaycan duyurdu: Saldırılar gerçekleşiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Azerbaycan, Karşılık Versin Hadlerini Bildirmelidir Kesinlikle.
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VATANSEVER

SONUÇ ? AZERBEYCAN NE YAPTI? ERMENİSTAN TOPRAKLARINI MI ALDI? TÜRKİYE OLMASA NE YAPARDINIZ? O ANLAŞMADA İLK TÜRKİYE OLSA İDİ TÜM KARABAĞ ALINMIŞ VE TÜM İŞGAL EDİLEN YERLER AZERBEYCAN TOPRAĞI OLMUŞTU. MAALESEF ALİYEF SİYASİ OYUNA GELDİ BASİRETİ ZAYIF BİR LİDER OLDUĞUNU GÖSTERDİ.
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