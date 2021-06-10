Azerbaycan duyurdu! Ermenistan askerleri ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.
Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu bildirildi.