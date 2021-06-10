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Dünya Azerbaycan duyurdu! Ermenistan askerleri ateş açtı
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan askerleri ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:16:00 -
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan askerleri ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu bildirildi.

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Yorumlar

deniz

...SİN ERMENİSTAN ...SİN KALLEŞ MİLLET ULAN TOKATI YEDİN HALE CANINA MI SUSADIN GİRİN ERİVANA YERLE BİR EDİN TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KELLE ÜSTÜNDE KELLE KALMASIN ERİVANI YERLE BİR EDİNNNNN ULANNN NE MİNİCİK DEVLETCİK KAFA TUTUYOR BAŞLARIM LAN ERMENİ .... AKILLI OLUN OĞLUMMMMM
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