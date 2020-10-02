Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…

Durduk yere Azerbaycan topraklarına saldırarak sivilleri katleden Ermenistan, tarihi tokadı yemekten kaçamadı. Azerbaycan’ı yalnız zanneden Ermeniler, hem sahada hem de ekonomide ağır kayıplar verdi.

Ermenistan’ın saldırılarını ardından Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Ermenistan büyük ekonomik kayıp yaşadı

Ermenistan’a sahada ağır kayıplar verdirildiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatın bir kısmını imha etti bir kısmını da ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından çatışmaların bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, "200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi" denildi.

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesinden 634 milyon dolar askeri harcamalara ayrılırken, Global FirePower askeri-analitik merkezinin verilerine göre ise Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar.