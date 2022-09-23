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Dünya Azerbaycan duyurdu! Ermeni askerlerin cansız bedenlerini iade etti
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermeni askerlerin cansız bedenlerini iade etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın ateş açmasıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 6 Ermeni askerin cansız bedenlerini Ermenistan’a teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:51:00 - 2022-09-23 20:36:47
Azerbaycan duyurdu! Ermeni askerlerin cansız bedenlerini iade etti

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 6 Ermeni askerin cansız bedenlerini Ermenistan’a teslim etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-14 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 6 Ermeni askerinin cesetlerinde yapılan kontrollerin ardından darp izlerinin olmadığının tespit edildiği ve Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi. Komisyondan, Ermeni askerlerin cenazelerinin karşı tarafa teslim edilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi.
Azerbaycan daha önce 127 Ermeni askerinin cenazesini karşı tarafa teslim edildiğini duyurmuştu.

Çatışmalarda 79 Azerbaycan askeri şehit olmuştu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

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