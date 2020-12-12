Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon
Azerbaycan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ’da ateşkesi ilan edilmişti.
Bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini bildirilerek, "Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Halihazırda ateşkes gözlemleniyor" ifadeleri kullanıldı.