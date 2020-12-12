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Dünya Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon

Azerbaycan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:04:00 -
Azerbaycan duyurdu! Dağlık Karabağ'da alçak provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ’da ateşkesi ilan edilmişti.

Bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini bildirilerek, "Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Halihazırda ateşkes gözlemleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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